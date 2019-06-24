إصابة ساني لاعب السنغال أمام تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

تعرض ساليف ساني لإصابة قوية في القدم، في الدقيقة 20 من اللقاء، ليخرج على إثرها محمولًا ويحل شيخو كوياتي بدلًا منه في تبديل اضطراري أول.

وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على حساب نظيره التنزاني بهدفين نظيفين، مساء اليوم الأحد، بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر.