أمير توفيق يكشف لمصراوي تفاصيل معسكر الأهلي للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن المدينة التي ستحتضن معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وقال توفيق في تصريحات خاصة لمصراوي، إن معسكر الأهلي سيكون في مدينة اليكانتي الإسبانية، والتي تقع في ضاحية مورسيا.

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وأضاف، الضاحية التي ستحضتن معسكر الأهلي، عبارة عن منتجع كبير يشمل كل شيء من الفندق والجيم والملاعب ومجهز بالكامل لمعسكرات الفرق.

وأوضح، أن موعد السفر لمعسكر إسبانيا لم يحدد حتى الآن، وسيتم الرجوع للجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي بشأن هذا الأمر.

وأتم توفيق تصريحاته:" من الوارد أن يكون معسكر الأهلي في إسبانيا بداية من يومي 4 او 5 يوليو المقبل.