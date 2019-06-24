الجزائر تنذر السنغال بثنائية في كينيا بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

تصوير - محمود بكار:

حقق المنتخب الجزائري فوزًا مريحًا على منافسه الكيني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بمصر 2019.

هدفي المنتخب الجزائري جاء عن طريق بغداد بونجاح من ضربة جزاء في الدقيقة (34)، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي في الدقيقة (42).

بتلك النتيجة يكون ترتيب المجموعة كالتالي: الجزائر ثلاث نقاط - السنغال ثلاث نقاط - تنزانيا بدون نقاط - كينيا بدون نقاط.

ومن المقرر أن يتم حسم البطاقة الأولى للصعود للدور التالي في الجولة المقبلة خلال منافسات هذه المجموعة حيث سيواجه منتخب الجزائر والملقب بـ"محاربي الصحراء" منافسهم المباشر منتخب السنغال يوم الخميس المقبل ضمن قمة المجموعة.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الأولى من بداية المباراة هدد هداف فريق السد القطري ومهاجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح مرمى المنتخب الكيني بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة الثانية قام عيسى ميندي بتمريرة طولية رائعة تصل ليوسف البلايلي الذي انفرد بمرمى المنتخب الكيني لكن يتدخل الحارس باتريك ماتاسي ويبعد الكرة لركنية.

مرور عشر دقائق من بداية المباراة والمنتخب الجزائري يسيطر على الكرة وسط تراجع دفاعي من جانب المنتخب الكيني.

وفي الدقيقة 14 سدد رياض محرز كرة قوية تجاه المرمى لكن مدافع المنتخب الكيني يبعد الكرة لركنية.

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الدقيقة 24 كاد يشهد الهدف الأول للمنتخب الجزائري بعد تسديدة رائعة من يوسف بلايلي عن طريق تمريرة من سفيان فيجولي لكن حارس مرمى المنتخب الكيني يتألق ويبعد الكرة عن مرماه.

المنتخب الجزائري واصل ضغطه على المرمى الكيني من أجل تسجيل هدف أول وهذه المرة تسديدة من رياض محرز بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة لكن ترتطم الكرة في فيجولي وتمر بجوار القائم بقليل في الدقيقة 29.

وحصل الظهير الأيمن للمنتخب الجزائري يوسف عطال على ركلة جزاء في الدقيقة 32 بعد عرقلته على يد مدافع المنتخب الكيني.

الدقيقة 34 شهدت تسجيل بغداد بونجاح هدف المنتخب الجزائري الأول من ضربة جزاء بعدما سدد الكرة على يمين الحارس لتصبح النتيجة (1-0) لمحاربي الصحراء.

بغداد بونجاح أهدر فرصة إدراك الهدف الثاني له وللمنتخب الجزائري في المباراة قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق بعدما فشل في استغلال خروج حارس كينيا الخاطئ لكن رأسية بغداد تمر أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 42 استطاع النجم الجزائري رياض محرز أن يسجل الهدف الثاني للمحاربين بعد عرضية من سفيان بن ناصر تصل الكرة لمحرز المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية ترتطم في الدفاع الكيني ثم تسكن الشباك لتصبح النتيجة (2-0).

لم يشهد الشوط الثاني أي تغيير من حيث أداء المنتخب الكيني في المقابل تراجع نسق المنتخب الجزائري على عكس مستوى الشوط الأول.

الدقيقة 74 شهد التغيير الأول للمنتخب الجزائري بخروج يوسف بلايلي ليشارك بدلاً منه ياسين براهيمي.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق عاد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري باستخدام ورقة ثانية من مقاعد البدلاء بخروج بغداد بنجاح ليشارك بدلا منه أندي ديلور.

تشكيل الجزائر: رايس مبولحي - يوسف عطال - عيسى ميندي - بن العمري - بن سبعيني - قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز - بغداد بونجاح.

تشكيل كينيا: باتريك ماتاسي - فليمون أوتينو - موسى محمد - فليمون أوتينو - عبود عمر - فيكتور وانياما - فرانسيس كاهاتا - دنيس اوديامبو - إيريك جوهانا أوموندي - ميكاييل أولونجا - أيوب تيمبي.