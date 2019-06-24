كوبا أمريكا: الأرجنتين تضرب قطر بثنائية

أفلت المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من فخ الخروج المبكر وانتزع بطاقة التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا” بفوزه الثمين 2-0 على قطر اليوم الأحد، في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة المقامة حالياً في البرازيل.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 4 نقاط ليقفز إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق 5 نقاط خلف المنتخب الكولومبي.

وبهذا، يلتقي المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية مع نظيره الفنزويلي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.