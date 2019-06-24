اليوم.. انطلاق مباريات نصف نهائي البطولة العربية لناشئي السلة

تنطلق مباراة مصر والتونس ولبنان والسعودية مساء اليوم الإثنين في نصف نهائي البطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة في نسختها ال18 بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 اكتوبر فيالبطولة التي تستضيفها مصر.
وتنطلق مباراة لبنان والسعودية في تمام الساعة الرابعة عصراً، بينما تقام مباراة مصر وتونس في تمام الساعة السادسة مساءً.
وكانت قد حصلت مصر علي المركز الأول في البطولة ويليها لبنان في المركز الثاني وجاء المنتخب السعودي في المركز الثالث وحصل المنتخب التونسي علي المركز الرابع.
ويشارك في البطولة ستة منتخابات عربية وهم مصر المستضيفة وتونس ولبنان والسعودية والجزائر والبحرين .
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