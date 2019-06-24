فرنسا تطيح بالبرازيل وتتأهل لربع نهائي مونديال السيدات

تأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات بعدما أقصي نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن ثمن نهائي البطولة التي تستضيفها فرنسا.
وتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما في شوطي المباراة الأصليين، لتنتقل المباراة لأوقات إضافية وتنتزع فرنسا فوزًا صعبًا على البرازيل.
سجل هدفي فرنسا كل من فاليري جاوفين واماندين
جديرًا بالذكر أن أن فرنسا تأهلت إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات برفقة منتخبي ألمانيا والنرويج ويتبقي خمسة منتخبات أخري ستحدد غدًا الاثنين.
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