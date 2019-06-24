التعادل الإيجابي يحسم مباراة ألمانيا مع النمسا بأمم أوروبا للشباب

حسم التعادل الايجابي مباراة منتخب المانيا امام نظيره النمساوي بهدف لكل منها، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاحد ضمن الجولة الثالثة بكأسامم اوروبا للشباب المقامة بايطاليا .
سجل هدف النمسا كيفين دانسو من ضربة جزاء في الدقيقة 24، ثم
بهذه النتيجه يتصدر المنتخب الالماني المجموعه الثانية برصيد 7 نقاط بينما ارتفع رصيد منتخب النمسا الي النقطة الرابعه يحتل بها المركز الثالث.
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