التعادل الإيجابي يحسم مباراة ألمانيا مع النمسا بأمم أوروبا للشباب

حسم التعادل الايجابي مباراة منتخب المانيا امام نظيره النمساوي بهدف لكل منها، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاحد ضمن الجولة الثالثة بكأس

امم اوروبا للشباب المقامة بايطاليا .

سجل هدف النمسا كيفين دانسو من ضربة جزاء في الدقيقة 24، ثم

تعادل المنتخب الالماني عن طريق لوكا فالدشميدت في الدقيقة 14.

بهذه النتيجه يتصدر المنتخب الالماني المجموعه الثانية برصيد 7 نقاط بينما ارتفع رصيد منتخب النمسا الي النقطة الرابعه يحتل بها المركز الثالث.