الدنمارك تسقط صربيا بثنائية بأمم أوروبا للشباب

فاز منتخب الدنمارك علي نظيره الصربي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الاحد، ضمن الجولة الثالثة ببطولة

كأس أمم اوروبا للشباب، المقامه بايطاليا.

سجل اهداف اللقاء جاكوب برون لارسن وياكوب راسموسين

لاعبو المنتخب الدنماركي، في الدقائق 21،51، على نحو الترتيب.

بهذه النتيجه تحصد الدنمارك النقطة السادسة تحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما تتذيل صربيا المجموعة بدون نقاط.