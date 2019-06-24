فاز منتخب الدنمارك علي نظيره الصربي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الاحد، ضمن الجولة الثالثة ببطولةكأس أمم اوروبا للشباب، المقامه بايطاليا.
سجل اهداف اللقاء جاكوب برون لارسن وياكوب راسموسين
بهذه النتيجه تحصد الدنمارك النقطة السادسة تحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما تتذيل صربيا المجموعة بدون نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تسقط صربيا بثنائية بأمم أوروبا للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.