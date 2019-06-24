دورة لمدربي الكرة الطائرة الشاطئية يوليو المقبل

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس عن تنظيم دورة تدريبية لمدربي الكرة الطائرة عن تنظيم دورة تدريبية لمدربي الكرة الطائرةالشاطئية. وتنطلق فعاليات الدورة خلال الفترة من 9 وحتى 12 يوليو المقبل، وحاضر فيها الدولي الجزائري محمد بن حميدة.

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