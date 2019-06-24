كولومبيا تهزم بارجواي بهدف دون رد في كوبا امريكا

تغلب منتخب كولومبيا علي نظيره باراجواي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاحد علي ضمن

الجولة الثالث من بطولة كوبا امريكا المقامة بالبرازيل، وسجل هدف اللقاء الوحيد،جوستافو كويلار، في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة تحصد كولومبيا النقطة التاسعة بينما يتجمد رصيد منتخب باراجواي عند نقطتنين يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية.