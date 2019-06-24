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كولومبيا تهزم بارجواي بهدف دون رد في كوبا امريكا

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تغلب منتخب كولومبيا علي نظيره باراجواي بهدف  دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاحد علي ضمن

الجولة الثالث من بطولة كوبا امريكا المقامة بالبرازيل، وسجل هدف اللقاء الوحيد،
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جوستافو كويلار، في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة تحصد كولومبيا النقطة التاسعة بينما يتجمد رصيد منتخب باراجواي عند نقطتنين يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية.

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