الأرجنتين تعبر لربع نهائي كوبا أمريكا من بوابة قطر

تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا"، بعد تغلبه على نظيره القطري بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة التي تحتضن البرازيل نسختها الحالية. مرحلة المجموعات بالبطولة التي تحتضن البرازيل نسختها الحالية. سجل هدفي راقصي التانجو لاوتارو مارتينيز وسيرجيو أجويرو في الدقيقتين 4، 82. بهذه النتيجة تأهل منتخب الأرجنتنين Advertisements لربع نهائي كوبا أمريكا بعدما جمع أربع نقاط وصيفًا للمنتخب الكولومبي الذي تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، فيما ودع منتخبي قطر وباراجواي البطولة. جديرًا بالذكر أن قطر شاركت بكوبا أمريكا ممثلة عن قارة أسيا بصفتها حاملة اللقب الأسيوي. شاهد أهداف المباراة :

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