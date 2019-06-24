الأرجنتين تهزم قطر بالخبرة وتنجو من فخ الخروج من كوبا أميركا

أفلت المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من فخ الخروج المبكر، وانتزع بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أميركا؛ بفوزه على نظيره القطري 2-صفر الأحد، في ختام مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة، الذي شهد تحقيق كولومبيا العلامة الكاملة بفوزها على باراغواي 1-صفر.
ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط، ليقفز إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق خمس نقاط خلف المنتخب الكولومبي المتصدر بجدارة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، وذلك بعد فوزه في التوقيت نفسه على منتخب باراغواي بهدف نظيف.
وتجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة واحدة، ليتراجع إلى المركز الرابع الأخير في المجموعة بفارق نقطة واحدة خلف باراغواي.
وحسمت الخبرة المواجهة لصالح ميسي ورفاقه، وأنهى راقصو التانغو الشوط الأول لصالحهم بهدف مبكر سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة؛ إثر خطأ قاتل من الدفاع القطري.
وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني بسبب عدم توفيق هجوم العنابي في الهجمات العديدة التي أتيحت له، حتى نجح سيرغيو أغويرو في تعزيز تقدم التانغو بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 82.
المصدر : الفرنسية
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