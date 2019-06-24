رياضة | عاجل.. فرمان الخطيب يحرم لاسارتي من ضم مهاجم لاتيني للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرمان الخطيب يحرم لاسارتي من ضم مهاجم لاتيني للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على عدم التعاقد مع أي مهاجمين من أمريكا اللاتينية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

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ورفض رئيس الأهلي طلب الأوروجوياني لاسارتي بالتعاقد مع مهاجم لاتيني في الموسم الجديد.

وتمسك محمود الخطيب بالتعاقد مع مهاجم إفريقي لديه خبرة اللعب بالدوريات العربية والإفريقية لأن معظم صفقات أمريكا اللاتينية فشلت مع الأهلي في الدوري المصري.