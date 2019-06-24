رياضة | موعد مباراة ساحل العاج ضد جنوب إفريقيا اليوم الإثنين 24 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ساحل العاج ضد جنوب إفريقيا اليوم الإثنين 24 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب ساحل العاج، مع منافسه منتخب جنوب أفريقيا يوم الإثنين 24 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسوف تقام المباراة بين منتخب ساحل العاج، ومنتخب جنوب إفريقيا في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب ساحل العاج، ضد منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.