«ديلي ميل»: أعظم إنجاز منذ الحرب العالمية الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصلت الصحف ووسائل الإعلام العالمية احتفاءها بالإنجازات التي حققتها خيول الإمارات وفريق «جودلفين» المملوك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال فعاليات مهرجان رويال أسكوت للخيول، حيث أبرزت الصحافة البريطانية والأمريكية والأسترالية وغيرها، الإنجاز التاريخي لخيول الإمارات في المهرجان الملكي، وسلطت الضوء على المنافسة المحتدمة بين الخيول المشاركة، معتبرة المهرجان واحداً من أهم سباقات الخيول حول العالم، وتحضره العديد من الشخصيات المهمة.

وفي ذلك قالت صحيفة «ديلي ميل» في صدر صفحتها: إن الجواد «بلو بوينت» سجل رقماً تاريخياً بفوزه بجولتين من السباق الملكي، وهو الإنجاز الذي يتكرر للمرة الثالثة في تاريخ السباق.

وأضافت الصحيفة أن الفوز الذي حققه «بلو بوينت» هو الثالث بعد كل من الجواد الأسترالي «شوازيير» العام 2003، والحصان «دياديم» في العام 1920، كما أنها المرة الثامنة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي يفوز فيها حصان واحد بجولتين مختلفتين من المهرجان الملكي الشهير.

Advertisements

وأشارت إلى أن الجواد الذي يتدرب على يد تشارلي أبيلبي وقاده الفارس جيمس دويل، استطاع التغلب بهذا الإنجاز وفي كلا السباقين، على العديد من الخيول العالمية التي شاركت في المسابقة، ونقلت عن أبيلبي قوله إن الكلمات وحدها لا يمكن أن تصف روعة هذا الجواد.

وأكد الفارس جيمس دويل في تصريحات للصحيفة، أنه كان واثقاً من تحقيق الفوز في السباق الأخير بعد منافسة حامية مع الفرسان والخيول الأخرى، فيما قال منافسو «بلو بوينت» من مدربين وفرسان في تصريحات للصحيفة، أنهم انبهروا بالأداء المتميز ل «بلو بوينت» وقدرته على تخطي جميع المنافسين الآخرين وتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

من جانبها، قالت صحيفة الجارديان: إن السباق الأخير الذي فاز به فريق «جودلفين»، شهد منافسة حامية بين كل من «بلو بوينت» والجواد «دريم أوف دريمز»، حيث تفوق الأول بفارق ضئيل عن الثاني. وأضافت الصحيفة أن هذا الفوز أدى إلى تعطش متابعي ومحبي الخيول حول العالم للمزيد من الإنجازات، خاصة وأن الجواد لا يزال صغيراً في السن ويمكنه تحقيق إنجازات جديدة وتحطيم أرقام قياسية في السباقات العالمية.

وأكد موقع «ريسينج بوست» البريطاني المتخصص في سباقات الخيل في تقرير غطى منافسات مهرجان رويال أسكوت الملكي للخيول، إن «بلو بوينت» تصدر عناوين الصحافة في بريطانيا والعالم، بعد أن حقق هذا الإنجاز الكبير بعد أداء أبهر جميع الحاضرين والمتابعين، ليصبح الأيقونة الجديدة للسباق وفريق «جودلفين»