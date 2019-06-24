المخيم الصيفي للأطفال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرحب فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة للاستمتاع بالمرح في المخيم الصيفي المخصص لهم، الذي حقق نجاحا كبيرا على مدى 14 عاماً منذ انطلاقته للمرة الأولى في عام 2005، حيث يمكنهم ممارسة الرياضة.

وخلال المخيم الصيفي، ستتاح الفرصة للأطفال لممارسة الرياضات المفضلة لديهم، بما في ذلك كرة السلة و كرة الطائرة وكرة القدم والجمباز والزومبا وكرة الماء والبولينج والسباحة والرماية وفنون الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم الإبداعية في ورش الفنون والحرف اليدوية، وستساعد الأنشطة الأطفال المشاركين على اكتساب وتطوير المهارات الاجتماعية والحياتية المهمة في العمل الجماعي، ومعرفة المزيد عن إعادة التدوير، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة.

وسيكون المخيم مفتوحًا لجميع الأطفال ويستمر يوميا من الأول من يوليو وحتى الأول من أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة بعد الظهر.