حصاد وفير لجوجيتسو الإمارات في جائزة كازاخستان

واصل منتخب الإمارات للجوجيتسو مشوار التميز بحصده 6 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزية واحدة في منافسات اليوم الثاني من بطولة الجائزة الكبرى المقامة في مدينة نور سلطان بكازاخستان على مدار يومين.

وظفرت وديمة اليافعي بذهبية وزن 45 كجم، وعمر الفضلي بذهبية وزن 62 كجم، وريم عبدالله بفضية وزن 45 كجم، ومها الهنائي بفضية وزن 57 كجم، ومهرة الهنائي بفضية وزن 52 كجم، وعبدالله الجنيبي برونزية وزن 69 كجم.

رفع منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، غلته في البطولة إلى 14 ميدالية ملونة منها 6 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات.

وتوج الفائزين كل من الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان واليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو والمقدم الركن حميد سعيد النعيمي نائب الملحق العسكري، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد والدكتور جعفر المظفر مساعد الأمين العام للاتحاد الآسيوي.

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وأعرب يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن سعادته بما حققه المنتخب من نتائج مميزة، مشيراً إلى أن البطولة تعتبر بروفة جيدة لبطولة العالم التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر/‏ تشرين الثاني المقبل وتسبقها بطولة آسيا في منغوليا والتي أيضاً تعد المرحلة الثانية للإعداد لبطولة العالم.

وقال: إن أبناء الإمارات كانوا عند حسن الظن بهم، ودائماً اللاعب الإماراتي يظهر معدنه النفيس في البطولات الكبرى في ظل حبه إلى رفع اسم الإمارات في منصات التتويج العالمية.

وعبر البطل يحيي الحمادي عن سعادته بالعودة إلى طريق الذهب في مسيرة إنجازاته من خلال تحقيق ذهبية الجائزة الكبرى لوزن فوق 94 كجم بمدينة نور سلطان بكازاخستان.

وأشار إلى أنه كان قد حقق الفضية في عالمية أبوظبي للمحترفين في إبريل/‏ نيسان الماضي، أمام بطل العالم الحالي البرازيلي لاروشا إلى جانب فوزه خلال رمضان الماضي بفضية بطولة ناس بدبي.

وأوضح الحمادي أن ذهبية نور سلطان تمثل دافعاً قوياً له في كل المشاركات المقبلة، لا سيما أنها أول تدشين رسمي للموسم الجديد الذي سيكون حافلاً بالبطولات والتي ستكون حسب الترتيب: البطولة الآسيوية في منغوليا خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو/‏ تموز المقبل، ثم جولة طوكيو جراند سلام للجوجيتسو يومي 27 و 28 من الشهر نفسه، ومن ثم بطولة الألعاب العالمية الشاطئية بتايلاند من 1 إلى 3 أغسطس/‏آب المقبل، ثم البطولة الدولية المفتوحة خلال الفترة من 8 إلى 11 من الشهر نفسه بتايلاند أيضاً، تليها بطولة كوريا الوطنية في الأول من سبتمبر/‏أيلول المقبل، ولوس أنجلوس جراند سلام يومي 14 و 15 من الشهر نفسه، تتبعها بطولة رومانيا خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر.