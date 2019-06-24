مربط دبي يتألق في بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكل الإنتاج المحلي لمربط دبي للخيول العربية، الحدث الجمالي المميز في أول أيام منافسات بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية بفرنسا مساء أمس الأول، وحققت خيول مربط دبي دي مزيان ودي شامخة ودي عسلية ودي شيهانة ودي شخاط ودي سينية أغلب المراكز المتقدمة في المجموعات التي نافست فيها بين أجمل خيول العالم.

وأكد إنتاج مربط دبي قدراته الجمالية المتفوقة، وتمكن من لفت أنظار عشاق جمال الخيل العربية الأصيلة بإنتاجه المحلي في أول أيام بطولة منتون الدولية، باحتكاره المركز الأول في تصدر قوائم مجموعات الخيول المتنافسة.

وتصدرت المهرة دي شامخة، ابنة إف إيه إل رشيم، والفرس الرائدة إف تي شيلة، قائمة منافسات مجموعتها ومجموعتي المهرات بعمر السنة، كما تصدرت المهرة دي عسلية، ابنة الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إيلي فلامينكا مجموعتها، وحققت ثاني أفضل معدل خلف دي شامخة.

وسجلت المهرة دي شيهانة، ابنة الفحل الأسطورة إف إيه إل رشيم والفرس البطلة العالمية دي شهلا، ثاني أعلى معدل في منافسات المهرات اليافعة، بينما احتلت المهرة دي سينية، ابنة الفحل إف إيه إل رشيم والفرس رويال أميرة، المركز الثالث في مجموعتها، وبتميز خاص تصدر المهر دي مزيان، ابن الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي مزايا، بطولة الأمهر في مجموعته، في حين سجل المهر دي شخاط، ابن الفحل الأممي دي خطاف والفرس الولود دي شرين، ثالث أعلى معدل في منافسات الأمهر.