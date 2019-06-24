استراتيجية الفوز بدأت بالقفز السريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل «بلو بوينت» التاريخ، بعدما قفز الجواد البالغ من العمر خمس سنوات وابن الفحل «شمردل»، بسلاسة واستقر ثالثاً في السباق،وانتقل «بلو بوينت» إلى المركز الثاني لدى الدخول إلى ربع الميل الأخير ولم يلبث أن اعتلى الصدارة.

وأوضح المدرب شارلي أبلبي، أنه قبل السباق كان هناك تفكير عقب فوزه في اليوم الافتتاحي من الرويال آسكوت، ليخوض السباق الثاني مباشرة وهو ما حدث، وأضاف: «بلو بوينت»، أدى حصة تدريبية رائعة قبل مشاركته في كينجز ستاند، وقد قلت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «سيدي، إن كنت موافقاً، فإننا سوف نبقي «بلو بوينت» في السباق المقرر يوم السبت، نود أن نحلم فقط بأننا قادرون على الفوز في كينغز ستاند، ثم نتيح لأنفسنا فرصة المشاركة بسباق دايموند جوبيلي».

وتابع: «تناول «بلو بوينت» طعامه كاملاً عقب سباق كينجز ستاند ستيكس ثم زودناه بالسوائل وكافة الأشياء الأخرى المطلوبة سريعاً عقب السباق، إنه حصان يكتسب الوزن بسرعة، وكان الجانب الأثر تشجيعاً هذا الصباح هو عندما وزناه في مقصورة الترحيل؛ حيث بلغ وزنه 536 كجم، وهو الوزن الصحيح بالنسبة له».

وتابع: «أدركت بأنه في حالة جيدة، بل وأكثر من أي شيء آخر أعتقد بأنه كان أكثر استرخاء يوم السباق، لا يمكن للكلمات أن تصف تقديرنا لهذا الحصان، لقد أظهر جسارة هائلة، وأنا في وضع محظوظ للغاية بأن أتولى تدريب هذه النوعية من الخيول الرائعة، والسياس في الإسطبل قاموا بعمل رائع، الحصان كان معنا منذ أن كان ناشئاً- فاز بسباق جيمكراك، وكان استثنائياً، وبالعودة إلى آسكوت جلب معه مستواه الأفضل والفضل في ذلك يعود إلى فريق العمل على تجهيزه بهذا المستوى المدهش، إنه حصان من الطراز العالي، لقد رأيناه يتطور من عمر أربع إلى خمس سنوات».