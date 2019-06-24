الإمارات تشارك في عمومية الاتحاد الدولي للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اتحاد الإمارات للتنس، المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتنس والذي سيقام في البرتغال سبتمبر المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والذي أقيم بدبي برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم.

وسيمثل الإمارات في العمومية الأمين العام ناصر المرزوقي والذي تم ترشيحه للمهمة الدولية رسمياً.

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وفي هذا السياق، يتطلع اتحاد تنس الإمارات على هامش العمومية المقبلة، إلى بحث أوجه التعاون مع الاتحاد الدولي بمختلف الجوانب والاتحادات القارية كما وسيتم من خلاله تبادل الخبرات بخصوص برنامج «تنس الصغار» والتجربة الإماراتية وتبادل الخبرات في هذا الخصوص.وفي سياق آخر، أكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، أن المكاسب التي مهد لها برنامج «تنس الصغار» والذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس قاد إلى استكشاف وتطوير كبير في صفوف اللاعبين المواطنين من مواليد 2009-2012 في تجربة تنفذ لأول مرة وفي إنجاز تطويري يحسب لاتحاد اللعبة، وذلك من خلال تنظيم بطولة دوري المدارس تحت أعمار 8 سنوات وتحت أعمار 10 سنوات، بإقامة أربع بطولات، ضمن خطة نشر التنس بين الصغار وانتقاء المواهب، واللاعبون الذين تم انتخابهم هم كل من عبدالرحمن المرزوقي، وحمدان كودارزي، وماجد العبدالله، ومحمد آل علي، ومريم الجناحي، ومحمد المرزوقي، وراشد عارف، وعبدالله الجناحي.

وأضاف المرزوقي أن اتحاد اللعبة يشعر بالسرور للمكاسب المتحققة في هذا الجانب، لذلك يطمح إلى فتح مراكز تكوين وانتقاء أخرى للمواهب، فضلاً عن التواصل مع المجالس الرياضية والمناطق التعليمية لفتح مراكز تعليم مدرسية للتنس، مشيراً إلى أن البرنامج مستمر وعملية الاستكشاف مستمرة أيضاً من أجل المزيد من المواهب، داعياً أولياء الأمور إلى مزيد من التعاون بهذا الخصوص للحفاظ على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى منه.

وعن المنتخب الوطني، أكد المرزوقي بأنه يحظى بدعم واهتمام مجلس الإدارة برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، وأن الخطة الاستراتيجية الحالية تركز على دعم المنتخبات في جميع فئاتها العمرية.