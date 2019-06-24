جيمس دويل: «بلو بوينت» يتمتع بقدرات لا توصف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الفارس جيمس دويل تعليقاً على الفوز: «ما أروعه من إنجاز خاص للغاية، لقد أعطاني «بلو بوينت» شعوراً لا يوصف، عقب آخر تمرين له قبل سباق كينجز ستاند قلت إنه أسرع حصان سبق لي قيادته على الإطلاق، وهو بالتأكيد كذلك، والقناعة ترسخت بعض الشي في وقت لاحق، وفي المرة السابقة كنت قادراً على فعل ما كنت أريده، ولكن من الواضح أن «كاتشي» ركض بوتيرة عالية جداً في المقدمة، وهذا الجواد معدنه أصيل وكل ما يطلبه كان السماح له بمطاردة واقتناص"كاتشي".

وأضاف: «شعرت بالضيق لتقدم «كاتشي» علينا بخمسة أطوال، وحاولت أن أتركه ليتقدم أكثر، ولكن لم يعد بإمكاني الحد من اندفاع «بلو بوينت» بعد تلك المرحلة، ولم يسبق لي التعرف على خيل قوي الشكيمة مثله، وهو جواد قوي بشكل لا يصدق».

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وتابع: «في مرحلة لاحقة انتابني بعض القلق، ولكن «كاتشي» سحبني بعيداً بسرعة قاصمة للظهر، وهو جدير بشغل المركز الثالث، وشعرنا بارتياح عميق بأن «بلو بوينت» تقدم برأسه للمقدمة، وباعتقادي أنه قدم أداء كهربائياً في كلا اليومين، وربما كان سباق الثلاثاء الماضي أكثر سلاسة وخالياً من لحظات عصيبة، ولكنه وجد نفسه وحيداً بعض الشيء اليوم، وربما كان مخزون الوقود منخفضاً بعض الشيء».

وتابع دويل: «بالتأكيد ركض بسرعة أكبر مما ركض في سباق كينجز ستاند، ولابد أن يكون قد سجل شرائح زمنية سريعة، «بلو بوينت» نجم حقيقي، وما فعله يعد قريباً من المستحيل، وهناك خيلان فقط سبق لهما تحقيق الثنائية، والأداء الذي قدمه يجعل منه بطلاً حقيقياً».

وأضاف: «هذا إنجاز خاص للغاية، «بلو بوينت» بطل رياضي مدهش، وأثبت ذلك الآن، وهو جواد يتمتع بقدرات ذهنية جيدة، وليست هناك الكثير من الخيول التي تملك إرادة الفوز على النحو الذي يظهره، وهذه ميزة هائلة، وأنا واثق من أنها ستكون في صالحه حينما يتجه في يوم ما لممارسة مهامه كفحل».