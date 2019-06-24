وليد حسين مطلوب في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

علم «الخليج الرياضي» أن وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي مطلوب في العين الراغب بتعزيز صفوفه، ولا سيما أنه لم يحسم بعد أمر التجديد للاعب متوسط الميدان محمد عبد الرحمن.

وكان شباب الأهلي أعلن في 2017 تجديد عقد وليد حسين لثلاث سنوات، حيث ينتهي عقده في يناير/‏‏ كانون الثاني المقبل، ومع عدم رغبة اللاعب حتى الآن بالتجديد، فإن الأمور ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا سيما أن معلومات تحدثت عن رغبة الوحدة بضمه أيضاً، علماً أن اللاعب كان قريباً من الانتقال ل «العنابي» في 2017.

ولا يزال شباب الأهلي يبحث عن صانع ألعاب بديل للأرجنتيني ماورو دياز، وتواصل شركة كرة القدم مفاوضاتها لتدعيم صفوف «الفرسان» بمحترفين جدد، منهم لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس مينوسي صاحب ال 26 عاماً.