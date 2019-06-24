محمد بن ثعلوب: نَعد الجماهير بالحفاظ على رفعة «الزعيم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت قرارات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وشركاته، الوسط الرياضي والمجالس الرياضية انطلاقاً من رؤية مؤسس استراتيجية النجاح لمستقبل العين الكيان الشامخ وصاحب الرصيد الأعلى من الإنجازات على مستوى الدولة والمنصات الخارجية والتطبيق المتميز للاحتراف بمفهومه الشامل.

وحملت التصريحات الصادرة من مسؤولي نادي العين إشارات عدة على دلالات هذه القرارات وأهميتها وتأثيرها المتوقع في المواسم المقبلة على نحو يؤدي إلى الواقع الذي ترجوه الأمة العيناوية خصوصاً بالرعاية السامية التي ظل يوليها سموه للنادي والدعم المستمر وتهيئة الأسباب لتحقيق الأهداف المرسومة المتمثلة في التطور الرياضي الشامل والنهضة الرياضية الراسخة.

وتجاوبت الجماهير مع قرارات سموه وتقدموا بالشكر والتقدير والامتنان لقائد النجاح في النادي الذي يمضي بتوجيهات سموه إلى مكانته المرموقة على المستويين المحلي والقاري.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، اعتزازه العميق بالثقة الغالية التي منحه إياها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.

وجه ابن ثعلوب الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد لتوجيهاته الدائمة التي جعلت من نادي العين نموذجاً مشرفاً يُحتذى ووضعته في مصاف أبرز الأندية المحلية والقارية.

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وأشاد محمد بن ثعلوب بجهود أعضاء مجالس إدارات النادي وكافة الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين لسعيهم الدؤوب لأن يكون نادي العين مؤسسة رياضية شاملة بفكر احترافي لمنظومة العمل تبقيه ركيزة أساسية من ركائز الرياضة الإماراتية.

وقال: نعاهد جماهير نادي العين بأن نواصل العمل في سبيل الحفاظ على رفعة «الزعيم» الذي لطالما اعتادت جماهيره التغني بالبطولات، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من قيادة النادي.

وأعرب الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن امتنانه وشكره وتقديره إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان،على الثقة الغالية التي أولاها سموه إياه ولأعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم، وتكليفه بإدارة شؤون الشركة بداية من العام الحالي، معتبراً في الوقت نفسه أن ثقة قيادة النادي تكليف رفيع وتشريف عال، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية الجميع ويحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل سعياً لتحقيق رؤية النادي المستقبلية وذلك من خلال الالتزام بالخطة الاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها سموه ووضع قواعدها ورسم خطوطها العريضة ما جعل من النادي نموذجاً يحتذى على جميع الصعد.