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ألفيش يغادر سان جيرمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الظهير البرازيلي داني ألفيش (36 عاماً) أنه سيترك باريس سان جيرمان، وكتب ألفيش على «إنستجرام»: «أود توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معاً لبناء صفحة في تاريخ النادي».

وانضم الظهير الأيمن إلى النادي الفرنسي في 2017 بعد أن لعب لأشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، وهو غازل، أمس، وتمنى اللعب معه مجدداً.

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