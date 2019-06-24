منتخب المواي تاي يحصل على حزام بطولة النخبة الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت إلى البلاد مساء أمس الأول عن طريق مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي بعد مشاركة المنتخب في بطولة النخبة الدولية للمواي تاي في نسختها الثانية، التي اختتمت فعالياتها بالعاصمة التونسية.

شارك في البطولة 26 لاعباً من نخبة لاعبي المواي تاي يمثلون 15 دولة، وحقق خلالها منتخبنا حزام بطولة النخبة في وزن تحت 71 كجم.

وكان ياسر الساعدي نائب رئيس الاتحاد قد نقل تحيات وتهنئة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد للبعثة، مؤكدا أن الإنجاز الذي تحقق في بطولة النخبة يمثل مرحلة مهمة في مسيرة الاتحاد، ما يضاعف الحرص على بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يضمن إظهار الوجه المشرق لرياضة الإمارات للمواي تاي.

وشكر طارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد البعثة والجهاز الفني على جهودهم والأداء الرائع الذي توج بحزام بطولة النخبة في وزن 71 كجم، وأوضح أن المشاركة في مثل هذه البطولات تعتبر محطة إعداد جيد للمنتخب والجهاز الفني.وكان منتخب الإمارات للمواي تاي نجح في الحصول على حزام البطولة في وزن تحت 71كجم عن طريق اللاعب أمين المعتصم بعد فوزه على العراقي أكرم مناحي، وضمت بعثة منتخب الإمارات فهد العبدولي عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الأنشطة رئيسا للبعثة، بجانب الجهاز الفني المكون من عمر النعيمي وسانيت سامات، واللاعب أمين المعتصم، بالإضافة إلى طاقم الحكام برئاسة الحكم الدولي عمر المرزوقي، وأحمد الخشوعي، مشاري المنصوري ومحمد المحضار.