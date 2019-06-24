«المرابطون» يعتمد على المحترفين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتمتع بعض لاعبي موريتانيا من المحترفين في أوروبا وفي بعض الأندية العربية بخبرة جيدة قد تساعد الفريق على تفجير مفاجأة، علماً بأن مجرد تحقيق أي فوز يمكن اعتباره مفاجأة جيدة وكبيرة لمنتخب «المرابطون». ويبرز في صفوف منتخب موريتانيا، باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) وسالي سار (سيرفيت السويسري) وعلي عبيد (ألكوركون الإسباني) وعبدول با (أوكسير الفرنسي) والحسن العيد (بلد الوليد الإسباني) وأليساني ديوب (هجر السعودي) وإسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) ومولاي أحمد خليل (قابس التونسي).

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