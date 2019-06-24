مباريات اليوم | تابع جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 23-6-2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد، يتابع موقع عرب نيوز أهم مباريات اليوم لكرة القدم على المستوى العالمي، من حيث مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها، حيث تعد كرة القدم معشوقة من قبل الجماهير عالمياً وعلى المستوى العربي، فهي الرياضة الأولى الأكثر جماهيره ومشاهدة في معظم دول العالم تقريباً.
مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد
|البطولة
|طرفي المباراة
|توقيت المباراة جرينتش
|ميعاد المباراة بتوقيت مصر
|القناة الناقلة للمباراة
|كوبا أمريكا
|مباراة كولومبيا وباراجواي
|20.00
|9 مساء
|bein max hd 4
|كوبا أمريكا
|مباراة قطر والأرجنتين
|20.00
|9 مساء
|bein max hd 3
|كأس أمم أفريقيا
|مباراة المغرب ونامبيبا
|15.30
|4:30 مساء
|bein max hd 1
|كأس أمم أفريقيا
|مباراة السنغال وتنزانيا
|18.00
|7 مساء
|bein max hd 1
|كأس أمم أفريقيا
|مباراة الجزائر وكينيا
|21.00
|10 مساء
|bein max hd 1