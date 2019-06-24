نتيجة مباراة الأرجنتين وقطر اليوم في كوبا أمريكا 2019 والتأهل من نصيب منتخب التانجو

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة التي تجمع منتخب قطر بمنتخب الأرجنتين في الجولة الثالثة والأخيرة في مباراة الحسم والفرصة الأخيرة لتخطي مرحلة المجموعات، ويبحث الفريقين عن الفوز في المباراة باعتبارهما متساويان في النقاط بنقطة واحدة من مباراتين إذ نجح كلاً منهما في التعادل مع باراجواي.

مباراة الارجنتين وقطر

تدق الساعة العاشرة بتوقيت قطر مُعلنة عن انطلاق المباراة، وكذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والتاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس الثالثة بتعليق يوسف سيف.

مباراة الارجنتين وقطر

من المُتوقع أن يقوم مدرب الأرجنتين بإجراء تعديلات على الخطة حتى يستطيع معالجة الأخطاء الفنية في المباريات السابقة، وقد تعادلت قطر مع باراجواي وخسرت من كولومبيا بهدف نظيف بينما خسرت الأرجنتين من كولومبيا بهدفين وتعادلت مع باراجواي، ولهذا تأتي قر في المركز الثالث من الترتيب رغم تعادلهما في النقاط إذ أن فارق الأهداف يلعب دور كبير في هذه المجموعة.

نتيجة مباراة الارجنتين وقطر