نتيجة مباراة الأرجنتين وقطر اليوم في كوبا أمريكا 2019 والتأهل من نصيب منتخب التانجو

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة التي تجمع منتخب قطر بمنتخب الأرجنتين في الجولة الثالثة والأخيرة في مباراة الحسم والفرصة الأخيرة لتخطي مرحلة المجموعات، ويبحث الفريقين عن الفوز في المباراة باعتبارهما متساويان في النقاط بنقطة واحدة من مباراتين إذ نجح كلاً منهما في التعادل مع باراجواي.
مباراة الارجنتين وقطر
تدق الساعة العاشرة بتوقيت قطر مُعلنة عن انطلاق المباراة، وكذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والتاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس الثالثة بتعليق يوسف سيف.
مباراة الارجنتين وقطر
من المُتوقع أن يقوم مدرب الأرجنتين بإجراء تعديلات على الخطة حتى يستطيع معالجة الأخطاء الفنية في المباريات السابقة، وقد تعادلت قطر مع باراجواي وخسرت من كولومبيا بهدف نظيف بينما خسرت الأرجنتين من كولومبيا بهدفين وتعادلت مع باراجواي، ولهذا تأتي قر في المركز الثالث من الترتيب رغم تعادلهما في النقاط إذ أن فارق الأهداف يلعب دور كبير في هذه المجموعة.
نتيجة مباراة الارجنتين وقطر
- وصل منذ قليل المنتخبين لملعب المباراة ودخلو إلى غرف الملابس ثم اتجهوا إلى ارض الملعب لأداء عمليات الإحماء وسط الجماهير.
- انطلاق الشوط الأول من المباراة بين قطر والأرجنتين في كوبا أمريكا ومباراة الحسم والفرصة الأخيرة
- الدقيقة 4: الأرجنتين تتقدم بهدف في الدقيقة الرابعة على منتخب قطر عن طريق مارتينيز
- الدقيقة 21: أجويرو يُسدد على المرمى ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى منتخب قطر وهدف يضيع من الأرجنتين
- الدقيقة 40: ما زالت الأرجنتين متقدمة بهدف نظيف والعنابي يُحاول إحراز التعادل ولكن دفاعات الأرجنتين صامدة
- نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف وحيد
- انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين وقطر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا
- الهدف الثاني للأرجنتين يسجله سيرجو أجويرو
- نهاية المباراة الأرجنتين تفوز 2-0