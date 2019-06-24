نتيجة مباراة الأرجنتين وقطر اليوم الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وفوز مريح...

تلعب قطر الجولة الثالثة لها في كوبا أمريكا أمام الأرجنتين في مباراة تعني الكثير للفريقين، فقد تعقدت المجموعة كثيراً بعد تعادل الأرجنتين وقطر في النقاط برصيد نقطة واحدة، وتتصدر كولومبيا المجموعة برصيد ستة نقاط فيما تأتي باراجواي في المركز الثاني برصيد نقطتين بينما تأتي قطر في المركز الثالث والأرجنتين في المركز الرابع بنقطة وحيدة لكل منهما.
مباراة قطر والأرجنتين
تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات والتاسعة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرينتش، وتُنقل هذه المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 3 HD بتعليق يوسف سيف.
مباراة قطر والأرجنتين
تقع الكثير من الضغوط على ميسي بعدما أخفق في تحقيق الفوز مع منتخب بلاده في المباراتين السابقتين، وبفوز الأرجنتين وتعادل كولومبيا مع باراجواي أو الفوز عليها تصعد كولوميا والأرجنتين كأول وثاني للمجموعة وبالنسبة لقطر فإن الفوز على الأرجنتين يجعل قطر في المركز الثاني في حالة تعادل أو فوز كولومبيا.
نتيجة مباراة الأرجنتين وقطر
- وصول الفريقين إلى ملعب المباراة منذ قليل واتجه المنتخبان إلى غرف خلع الملابس الخاصة بهم تمهيداً لإجراء عمليات الإحماء داخل الملعب.
- دخول اللاعبين لأرضية الملعب الآن لأداء عمليات الإحماء وسط الجماهير الحاضرة للمباراة والتي تُعد الفرصة الأخيرة بالنسبة للفريقين.
- انطلاق الشوط الأول من المباراة الآن بين قطر والأرجنتين في مباراة الحسم والفرصة الأخيرة للفريقين.
- الدقيقة 4: الأرجنتين تتقدم بهدف أول في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق مارتينيز
- الدقيقة 21: أجويرو ينفرد بالمرمى ويُهدر فرصة هدف مؤكد لمصلحة منتخب الأرجنتين وقطر تحاول التعادل والفوز للصعود للدور المُقبل
- الدقيقة 40: المنتخب القطري ما زال متأخر بهدف ويُحاول العودة للمباراة مرة أخرى ودقائق على نهاية الشوط الأول من المباراة
- نهاية الشوط الأول من المباراة بفوز الأرجنتين بهدف نظيف
- انطلاق الشوط الثاني لمباراة قطر والأرجنتين في كوبا أمريكا والجولة الثالثة من المجموعات وبهذه النتيجة تتأهل الأرجنتين
- في آخر الدقائق من الشوط الثاني يضيف أجويرو الهدف الثاني ونهاية اللقاء بنتيجة 2-0 لصالح الأرجنتين