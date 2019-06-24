نتيجة مباراة الأرجنتين وقطر اليوم الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وفوز مريح...

تلعب قطر الجولة الثالثة لها في كوبا أمريكا أمام الأرجنتين في مباراة تعني الكثير للفريقين، فقد تعقدت المجموعة كثيراً بعد تعادل الأرجنتين وقطر في النقاط برصيد نقطة واحدة، وتتصدر كولومبيا المجموعة برصيد ستة نقاط فيما تأتي باراجواي في المركز الثاني برصيد نقطتين بينما تأتي قطر في المركز الثالث والأرجنتين في المركز الرابع بنقطة وحيدة لكل منهما.

مباراة قطر والأرجنتين

تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات والتاسعة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرينتش، وتُنقل هذه المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 3 HD بتعليق يوسف سيف.

مباراة قطر والأرجنتين

تقع الكثير من الضغوط على ميسي بعدما أخفق في تحقيق الفوز مع منتخب بلاده في المباراتين السابقتين، وبفوز الأرجنتين وتعادل كولومبيا مع باراجواي أو الفوز عليها تصعد كولوميا والأرجنتين كأول وثاني للمجموعة وبالنسبة لقطر فإن الفوز على الأرجنتين يجعل قطر في المركز الثاني في حالة تعادل أو فوز كولومبيا.

نتيجة مباراة الأرجنتين وقطر