نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم اليوم الأحد 23-6-2019 في الجولة الأولي من دور المجموعات بأمم...

نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم، يستعد المنتخب الجزائري لخوض أولي مبارياته في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة كينيا في مستهل مشوار الأخضر نحو تحقيق لقب أمم إفريقيا بعد غياب طويل عن التتويج باللقب، ويترقب الكثير من عشاق كرة القدم العربية مشاهدة مباراة الجزائر ضد كينيا اليوم بث مباشر بدون تقطيع، وهي المباراة التي تشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

موعد مباراة الجزائر وكينيا

من المقرر أن يكون موعد مباراة الجزائر وكينيا مباشر اليوم الأحد الموافق 23-6-2019 في الجولة الأولي بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة،وقد نجح منتخب السنغال في تحقيق الفوز الاول له في المجموعة لتربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2019، ستكون مباراة الجزائر وكينيا منقولة حصرياً عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة، وذلك من خلال قناة bein sports MAX.

نتيجة مباراة الجزائر وكينيا

دقائق وتبدأ أحداث مباراة الجزائر وكينيا مباشر اليوم في أمم إفريقيا 2019.

بداية الشوط الأول من مباراة الجزائر وكينيا في الجولة الأولي من دور المجموعات بأمم إفريقيا.

بداية قوية من جانب منتخب الجزائر على مجريات القاء منذ الدقيقة الأولي للمباراة.

مرور 25 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم هي التعادل السلبي بدون أهداف.

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الهدف الأول لمنتخب الجزائر في الدقيقة 34 من زمن المباراة من ركلة جزاء عن طريق بغداد بونجاح، وتصبح نتيجة مباراة الجزائر وكينيا حتى الآن هي 1-0 لصالح الجزائر.

الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 43 عن طريق رياض محرز، وتصبح نتيجة الشوط الاول من مباراة الجزائر وكينيا هي 2-0 لصالح الجزائر.

نهاية الشوط الاول.

بداية الشوط الثاني.

وصلنا للدقيقة 73، ومازالت النتيجة 2-0 لمحاربي الصحراء.

الدقائق الأخيرة من المباراة.

نهاية المباراة بفوز المتخب الجزائري بهدفين دون رد.