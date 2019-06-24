نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم في أولى جولات محاربي الصحراء في البطولة الافريقية للأمم 2019

في ثالث أيام البطولة الافريقية كأس الأمم يتابع جماهير العرب لاسيما الجمهور الجزائري أولى مباريات منتخبهم أمام المنتخب الكيني اليوم في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا السنغال وتنزانيا اللذين تجمعهما مباراة على ملعب الدفاع الجوي قبل مباراة الجزائر ضد كينيا.

مباراة الجزائر وكينيا

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر من مساء الليلة بتوقيت الجزائر حيث سيتم نقلها عبر بي ان سبورت ماكس بتعليق المعلق الوطني الجزائري المتألق دوما حفيظ دراجي، ويسعى محاربو الصحراء في حسم نتيجة المباراة منذ البداية وتجنب الضغط العصبي لآخر الدقائق كما حدث في مواجهة المغرب أمام ناميبيا

مباراة الجزائر اليوم

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء تحدث لاعب المنتخب الجزائري وقائده والمحترف في صفوف مان سيتي والمتوج بلقب البريميرليج رياض محرز مؤكدا أن قيادة المنتخب شرف كبير للغاية وأكد انه لايسعى لأي لقب فردي فقط يفكر في مصلحة الفريق وتحقيق الفوز والوصول للمراحل المتقدمة حتى النهائي

نتيجة مباراة الجزائر وكينيا