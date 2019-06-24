نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم في أولى جولات محاربي الصحراء في البطولة الافريقية للأمم 2019

في ثالث أيام البطولة الافريقية كأس الأمم يتابع جماهير العرب لاسيما الجمهور الجزائري أولى مباريات منتخبهم أمام المنتخب الكيني اليوم في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا السنغال وتنزانيا اللذين تجمعهما مباراة على ملعب الدفاع الجوي قبل مباراة الجزائر ضد كينيا.
مباراة الجزائر وكينيا
وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر من مساء الليلة بتوقيت الجزائر حيث سيتم نقلها عبر بي ان سبورت ماكس بتعليق المعلق الوطني الجزائري المتألق دوما حفيظ دراجي، ويسعى محاربو الصحراء في حسم نتيجة المباراة منذ البداية وتجنب الضغط العصبي لآخر الدقائق كما حدث في مواجهة المغرب أمام ناميبيا
مباراة الجزائر اليوم
وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء تحدث لاعب المنتخب الجزائري وقائده والمحترف في صفوف مان سيتي والمتوج بلقب البريميرليج رياض محرز مؤكدا أن قيادة المنتخب شرف كبير للغاية وأكد انه لايسعى لأي لقب فردي فقط يفكر في مصلحة الفريق وتحقيق الفوز والوصول للمراحل المتقدمة حتى النهائي
نتيجة مباراة الجزائر وكينيا
- تشكيل المنتخب الجزائري لمباراة الليلة : مبولحي – عطال، مندي، بن العمري، بن سبعيني – قديورة، سفيان فيغولي، بن ناصر، يوسف البلايلي، رياض محرز وفي خط الهجوم يلعب بغداد بونجاح.
- دخول اللاعبين الآن لأرض الملعب بعد انتهاء الاحماء والخروج من غرف الملابس، ودقائق على انطلاقة صافرة حكم المباراة واعلان عن بداية مشوار محاربو الصحراء في الكان الافريقي
- الدقيقة 14: ركلة حرة مباشرة يتصدى لها رياض محرز ويسدد بقوة والكرة تخرج لضربة ركنية بعد اصطدامها بالحائط البشري
- الدقيقة 34: الهدف الاول للمنتخب الجزائري عن طريق ركلة جزاء سجلها بغداد بونجاح
- الدقيقة 42: الهدف الثاني للجزائر عن طريق رياض محرز
- نهاية الشوط الأول من اللقاء
- الدقيقة 63: خطأ لصالح المنتخب الجزائري في منتصف الملعب وآداء جيد لمحاربو الصحراء حتى الآن وسيطرة وتألق
- نهاية اللقاء الجزائر 2-0 كينيا