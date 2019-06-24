الآن: نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم ومحاربو الصحراء يلحقون بالسنغال في صدارة المجموعة

نقدم نتيجة مباراة الجزائر وكينيا، يلتقي اليوم منتخب الجزائر في أولى مبارياته في بطولة كأي امم افريقيا مع منتخب كينيا الطامح لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة عنوانها هل تستمر معاناة الفرق الكبرى فيعد بداية صعبة لمصر ونيجيريا والمغرب في أولى مبارياتهم في مجموعاتهم هل ستكون تلك السمة السائدة في لقاءات الجولة الأولى أم أن الخضر سيحسمون اللقاء مبكرا.

مباراة الجزائر وكينيا

وتنطلق احداث الشوط الاول من اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الجزائر، وتحدث سباستيان مينيه مدرب الفريق الكيني مؤكدا أنهم سيسعون خلف الفوز اليوم من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط وبالرغم من عودة منتخبه للبطولة بعد غياب كبير وصل ل 15 عام إلا أن لاعبيه قد تطوروا بشكل كبير

مباراة الجزائر وكينيا

وأكمل المدرب حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أنه كان هناك بعض الاصابات في صفوف الفريق ولكن تم التعافي منها والفريق جاهز لخوض المباراة، وأكد المدرب على صحة ما تحدث به المدير الفني للجزائر حول قوة الدفاع الكيني موضحا أندفاعه جيد للغاية وأنهم في النهاية لن يمتلكوا دفاعا فقط بل فريق جيد.

نتيجة مباراة الجزائر وكينيا

وكان تصريحات بلماضي مدرب الجزائر عقلانية للغاية حيث أبعد الضغوط عن لاعبيه حين صرح بأن منتخبه غير مرشح لحصد اللقب ولكنهم سيلعبون بكل قوة للفوز في المباريات