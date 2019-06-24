الأرجنتين تهزم قطر وترافق الأوروغواي والبيرو إلى ربع النهائي

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بلغت منتخبات الأرجنتين والأوروغواي والبيرو الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم بفوز الأولى على قطر 2-صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية، في حين أدت خسارة البارغواي امام كولومبيا صفر-1 في المجموعة ذاتها،الى تأهل ال الأوروغواي والبيرو من دون ان تلعبا.

ولحقت هذه المنتخبات بالبرازيل، الدولة المضيفة وفنزويلا وكولومبيا وتشيلي.

في المباراة الأولى، تحاشت الارجنتين الخروج المبكر من دور المجموعات وحققت الاهم بالفوز على قطر التي تشارك ببطاقة دعوة بهدفين نظيفين.

وارتكب بسام الراوي خطأ في تمرير كرة عرضية، فخطفها لاتارو مارتينيز ليسجل هدف الافتتاح للارجنتين بعد مرور 4 دقائق، قبل ان يضيف سيرخيو اغويرو هدف الحسم قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.

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وستلتقي الارجنتين مع فنزويلا الجمعة المقبل على ملعب ماراكانا الشهير علما بان المنتخبين التقيا في مباراة ودية في اذار/مارس الماضي واسفرت عن فوز فنزويلا 3-1.

واستهلت كتيبة نجم برشلونة ليونيل ميسي البطولة القارية باسوأ طريقة ممكنة بالخسارة امام كولومبيا بهدفين نظيفين، قبل ان تتعادل مع البارغواي 1-1.

وفي المباراة الثانية، حققت كولومبيا فوزها الثالث تواليا بتغلبها علىالبارغواي بهدف وحيد سجله غوستافو كويلار في الدقيقة 31.

ويبقى معرفة هوية المنتخب الأخير الذي سيبلغ ربع النهائي والذي سيتحدد في نهاية مباريات المجموعة الثالثة الاثنين، وتحديدا في المباراة بين اليابان والاكوادور، فاذا انتهت هذه المباراة بفوز احد المنتخبين، يكمل الفائز عقد المنتخبات المتأهلة، اما اذا انتهت المباراة بالتعادل، ستكون البطاقة الأخيرة من نصيب البارغواي.

ملخص مباراة الأرجنتين وقطر: