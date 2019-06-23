انت الان تتابع هاميلتون يفوز بسباق فورمولا الفرنسي ويعزز هيمنة مرسيدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البريطاني لويس هاميلتون

عزز البريطاني لويس هاميلتون هيمنة فريقه مرسيدس على بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1- في الموسم الحالي وتوج اليوم الأحد بلقب سباق جائزة فرنسا الكبرى.

وشهد السباق استحواذ جديد لمرسيدس على المركزين الأول والثاني في سباقات الموسم الحالي حيث حل فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في المركز الثاني بالسباق بفارق 18 ثانية.

وهذه هي المرة السادسة التي يستحوذ فيها مرسيدس على المركزين الأول والثاني سويا في ثمانية سباقات أقيمت بالبطولة حتى الآن في الموسم الحالي.

وحل تشارلز ليكليرك سائق فيراري في المركز الثالث فيما احتل زميله الألماني سيباستيان فيتيل بطل العالم السابق في المركز الخامس علما بأنه انطلق اليوم من المركز السابع.

وبهذا ، تلقت طموحات فيتيل في المنافسة على اللقب ضربة جديدة فيما عزز هاميلتون صدارته للترتيب العام للبطولة.

ويتصدر هاميلتون حامل لقب البطولة ، الذي انطلق من المركز الأول في سباق اليوم ، الترتيب العام حاليا بفارق 36 نقطة أمام بوتاس وبفارق 76 نقطة أمام فيتيل.

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واللقب هو السادس لهاميلتون في سباقات الموسم الحالي كما رفع رصيده إلى 79 انتصارا خلال السباقات التي خاضها على مدار مسيرته الرياضية حتى الآن.

ورغم وجود 13 سباقا متبقية في بطولة هذا الموسم ، يبدو هاميلتون في طريقه بجدارة نحو التتويج باللقب للمرة السادسة والاقتراب من الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر الفائز باللقب سبع مرات سابقة.

وقال هاميلتون : "كان سباقا جيدا بالفعل... أشعر بالفخر لكوني جزءا من هذا الفريق. نصنع التاريخ سويا".

وحافظ هاميلتون على وجوده في صدارة السباق متقدما على بوتاس وليكليرك فيما نجح كارلوس ساينث في اجتياز لاندو نوريس زميله في فريق ماكلارين ليتقدم إلى المركز الخامس لكنه فشل في العبور إلى المركز الرابع على حساب ماكس فيرستابن.

وفشل فيتيل في البداية في تحسين المركز السابع الذي انطلق منه لكنه اجتاز سائقي ماكلاري بمرور الوقت وإن ظل الفارق الذي يفصله خلف فيرستابن نحو ثماني ثوان.

وقبل ست لفات فقط من نهاية السباق ، اضطر الفرنسي رومان جروجان سائق فريق هاس للانسحاب في نهاية حزينة لمشاركته في هذا السباق فيما احتل مواطنه بيير جاسلي سائق فريق ريد بول المركز الحادي عشر ليخرج من السباق دون أي نقاط.