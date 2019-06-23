شكرا لقرائتكم خبر عن «نسور قرطاج» في مهمة اصطياد «الغزلان السوداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط اهتمام كبير ومتابعة من الجمهور المصرى، وبصفة خاصة جماهير الكرة المصرية، خصوصًا مشجعى الزمالك، يخوض المنتخب التونسى اختباره الأول في بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر، أمام منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، والتى ستقام مبارياتها على ملعب استاد السويس الجديد، عند السابعة مساء.

أكد المدير الفنى لمنتخب تونس، آلان جيريس، أن فريقه جاهز لضربة البداية أمام المنتخب الأنجولى، وقال: «لقد درسنا المنتخب الأنجولى جيدا، إذ يعد منافسنا الأول في المسابقة الإفريقية، ومن الطبيعى أن نستعد للمواجهة وفق ما تتطلبه خصال منافسنا، حتى نفرض أسلوبنا عليه من أجل تحقيق الانتصار، لأنه من المهم جدا أن نفوز في مباراتنا الأولى بالمسابقة الإفريقية». فيما أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم نفاد جميع تذاكر مباراة نسور قرطاج وأنجولا، وأبرز الاتحاد التونسى، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»- الدعم الكبير الذي لقيه نجم الزمالك ونسور قرطاج، فرجانى ساسى، منذ حلوله بمصر.

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وتابع الاتحاد: «وقد انطلقت حملات التشجيع والمساندة على شبكات التواصل الاجتماعى لفرجانى ساسى، ومن خلاله للمنتخب التونسى، حيث ردد الزملكاوية بصوت واحد (عشانك يا ساسى حجزنا الكراسى)»، ووجه الاتحاد التونسى الشكر للجماهير المصرية، على هذا الدعم المعنوى الكبير.

فيما أعرب معز بن شريفية، حارس مرمى تونس، عن تخوفه من كرة البطولة، وقال: «سنأخذ حذرنا كحراس مرمى من الكرة الجديدة الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية، ومن واقع خبرتى فإنه عند استخدام الكرة الجديدة يحاول المهاجمون التسديد من مسافات بعيدة، خاصة أن الكرة يمكن أن تغير مسارها من مسافة 25 مترًا». وعلى الجانب الآخر، ربما تكون كرة القدم الأنجولية قد شهدت طفرة حقيقية في المستوى منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضى، ويعتمد الصربى سردان فاسيليفيتش، المدير الفنى للفريق على مزيج من اللاعبين المحترفين في أوروبا مثل باستوس كيسانجا مدافع لاتسيو الإيطالى وجوناثان بواتو مدافع ريو آفى البرتغالى وماتيوس مهاجم بوافيستا البرتغالى وجيلسون دالا مهاجم ريو آفى ودجالما كامبوس مهاجم ألانيا سبور التركى وقائد المنتخب الأنجولى. هذا بجانب عدد من المحليين، مثل حارس المرمى لاندو مافانجا والمدافع دانى ماسونجونا ولاعب الوسط هيرينيلسون والمهاجم مابولولو، إضافة للاعب جيرالدو، المحترف في الأهلى بالدورى المصرى.

من جانبه، أعرب جيرالدو دا كوستا عن سعادته بالانضمام لمنتخب بلاده، وقال جيرالدو: «سعيد للغاية بفرصة تمثيل منتخب بلادى في كأس الأمم الإفريقية، وسعيد بشكل خاص أن البطولة في بيتى مصر، وأتمنى أن يرى الجميع أنجولا بالشكل الأفضل خلال منافسات البطولة».