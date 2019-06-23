شكرا لقرائتكم خبر عن «الكان» يضع «زياش» على رادار الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن هناك سبعة نجوم من لاعبى منتخبات إفريقيا المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو المقبل، تحت مراقبة الأندية الأوروبية الكبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكيم زياش، نجم منتخب المغرب، وفريق أياكس الهولندى، سيكون أكثر اللاعبين متابعة، نظرًا للمستوى الكبير الذي ظهر به مع ناديه الهولندى في بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث تترقبه كبار الأندية الأوروبية، كما تتوقع الصحيفة ارتفاع قيمة زياش في النسخة 32 لكأس إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن ناديى ليفربول وأرسنال سيتابعان زياش في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريق أياكس خلال «التشامبيونزليج»، حيث خرج من نصف النهائى بصعوبة بالغة أمام توتنهام.

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وتابعت أن زياش يرغب في خوض تجربة جديدة خارج الدورى الهولندى في الموسم الكروى الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أبلغه وكيل أعماله امتلاكه العديد من العروض في الميركاتو الصيفى.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «المنتخب» المغربية أن تذاكر مباراة «أسود الأطلس» أمام كوت ديفوار، قد نفدت بالكامل، في اللقاء المقرر له الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقالت الصحيفة إن الإقبال على تذاكر المباراة كان كبيرًا، خاصة من جانب الجماهير المغربية، التي تواصل توافدها على القاهرة من أجل مساندة ودعم منتخب أسود الأطلس في البطولة الإفريقية.

يذكر أن المنتخب المغربى يقع في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.