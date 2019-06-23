شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في زيمبابوي قبل المواجهة المصيرية أمام «الرافعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «كرونكيل» الزيمبابوية أن المنتخب الزيمبابوى يعانى من أزمة قبل مواجهة أوغندا، في المواجهة المصيرية، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقالت الصحيفة إن هناك شكوكًا حول مشاركة الثنائى إدمور سيباندا، حارس المرمى، والمهاجم نياشا موشيكوى، مع منتخب زيمبابوى ضد أوغندا، وذلك بسبب تعرضهما للإصابة في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الوطنى في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بهدف دون رد سجله محمود حسن «تريزيجيه».

وأوضحت الصحيفة أن سيباندا تعرض للإصابة في المباراة الماضية.

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وسوف يخضع لفحوصات طبية اليوم من أجل تحديد حجم الإصابة ومدى إمكانية مشاركته في مواجهة أوغندا من عدمها، حيث يعانى من تورم في الركبة، بينما يعانى المهاجم موشيكوى من إصابة عضلية قد يغيب على إثرها في المباراة المقبلة، ولكنه سوف يخضع لاختبارات طبية قبل غد من أجل حسم موقفه النهائى.

وكان منتخب أوغندا حقق فوزًا، أمس الأول، على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل، حيث تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقًا على المنتخب الوطنى الذي يأتى في وصافة الترتيب بفارق هدف، بينما بقى رصيد زيمبابوى والكونغو دون نقاط.

من جانبه، أكد صنداى شيزاما، المدير الفنى لمنتخب زيمبابوى، أن الأزمة المالية التي كان يعانى منها اللاعبون قبل مباراة الافتتاح قد انتهت بسبب تدخل السفير ووزارة الرياضة الزيمبابوية. مشددا على أن اللاعبين يركزون في البطولة من أجل تقديم أداء مميز.

وأوضح مدرب زيمبابوى أن الأزمة المالية لم تؤثر على أداء الفريق أمام مصر واتفقنا مع اتحاد الكرة على لعب المباراة والبطولة والمشكلة انتهت والفريق يركز حاليا على مشواره في كأس أمم إفريقيا.

وأضاف أن فريقه يجب عليه العمل أكثر من أجل التسجيل، متمنيًا أن يكون الفريق أفضل في المرحلة المقبلة، وموضحًا أن مواجهة أوغندا ستكون صعبة بسبب قوة الخصم.