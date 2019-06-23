شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه مصرية وإفريقية تزين «عرس الأمم الإفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كان مبهرًا وعالميًا ونابضًا بالحياة».. بهذا الوصف أجمعت وسائل الإعلام العالمية على وصف حفل افتتاح فعاليات النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الجمهور هو مِلح البطولة.. والجماهير المصرية كانت عند حسن الظن بها، فالإقبال على حضور حفل الافتتاح ومشاهدة المباراة الأولى بين مصر وزيمبابوى فاق كل التوقعات، ٧٥ ألف متفرج زحفوا إلى استاد القاهرة، مساء الجمعة الماضى، من كل المراحل العمرية، شباب وفتيات، رجال وسيدات، أطفال وشيوخ.

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حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة

رسمت الجماهير لوحة مكتملة الألوان وزينتها بأعلام مصر فى كل المدرجات، التزمت الجماهير بالتعليمات الأمنية التى حظرت اصطحاب الممنوعات، والآلات التى يمكن أن تُحدث ضررًا عامًا بجسم الإنسان، وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر سبب لحملها أو أى أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدويًا أو تصويرها

مباراة غينيا و مدغشقر‎ في كأس الأمم الأفريقية 2019

باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة، من بينها «الأسلحة النارية بكل أنواعها، حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص»، مثل محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية «شماريخ»، والآلات الحادة والمدببة، وأجهزة التسخين، ومصادر الاشتعال، وعبوات الغاز المضغوطة، وأقلام الليزر، والصفارات، و«الإسبراى»، وعلب الكبريت، والعصى الخشبية للأعلام، والولاعات، وشواحن التليفونات المحمولة، والأسلاك الكهربائية بأنواعها.

مباراة غينيا و مدغشقر‎ في كأس الأمم الأفريقية 2019

هذا عن الجماهير المصرية، أما عن الجماهير الإفريقية المصاحبة لمنتخباتها، فقد تجولت كاميرا «المصرى اليوم» فى مختلف الملاعب التى أقيمت عليها مباريات، أمس الأول، وسجلت إشعال جماهير غينيا حماس مشجعى كرة القدم بالإسكندرية أمام الاستاد، بالطبول والرقص الفلكلورى الخاص بهم.

مباراة غينيا و مدغشقر‎ في كأس الأمم الأفريقية 2019

وصدحت جماهير غينيا بالأغانى والطبول الضخمة والرقص، رافعين أعلام بلادهم وشاركهم عدد من جماهير «الثغر» الرقص، تعبيرًا عن فرحتهم بهذا الجو الاحتفالى. كما تواجد عدد قليل من مشجعى منتخب نيجيريا فى لقاء منتخبهم أمام بوروندى، وتميزوا بارتداء الزى الرسمى للمنتخب وحمل المزامير، للابتهاج بمشاركة منتخبهم فى البطولة، والشىء نفسه رصدته كاميرا «المصرى اليوم» لجماهير مدغشقر وبوروندى والكونغو وأوغندا، مبرزين ابتهاجهم بالمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية التى انطلقت، الجمعة الماضى، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

مباراة غينيا و مدغشقر‎ في كأس الأمم الأفريقية 2019

مدرجات استاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق بطولة أفريقيا - صورة أرشيفية