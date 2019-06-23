شكرا لقرائتكم خبر عن لهيطة يكشف: لم نسحب هواتف لاعبي منتخب مصر وتعاهدنا على نسيان واقعة التواصل الإجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إيهاب لهيطة مدير عام منتخب مصر، حقيقة بعض ما تم تداوله عقب واقعة لاعبي الفريق ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إيهاب لهيطة من داخل فندق إقامة الفراعنة:

«كل ما يُقال عن سحب الجهاز الفني لهواتف لاعبي المنتخب ليس صحيحا على الإطلاق».

وأضاف للصحفيين «لا أعرف لماذا يتم تداول مثل تلك الأمور وكيف يتم تداولها؟»

وواصل «معلومات غير صحيحة على الإطلاق. لم نسحب الهواتف والواقعة تم معالجتها».

وأوضح «الجهاز الفني للمنتخب اجتمع مع اللاعبين والكل أبدى التزامه والكل على قلب رجل واحد لتحقيق حلم الملايين ورفع اللقب».

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وأكمل حديثه قائلا:

«تعاهدنا على نسيان الواقعة وعدم تكرارها أبدا».

وأشار «المنتخب سيتدرب اليوم في السابعة مساء على ملعب الكلية الحربية استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية. كل عناصر المنتخب جاهزة للمشاركة».

وأستدرك «أحمد حجازي سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية اليوم الأحد وقرار طبيب المنتخب سيحسم مشاركته أمام الكونغو الديمقراطية».

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية بعض الأخبار التي تزعم بقرار خافيير أجيري مدرب المنتخب بسحب هواتف لاعبي المنتخب بعد ارتباط أسماء بعض اللاعبين بأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من أمم أفريقيا.

وكانت بطولة أمم أفريقيا قد انطلقت فعالياتها يوم الجمعة بمواجهة المنتخب المصري بنظيره الزيمبابوي، على استاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، فيما فاز منتخب أوغندا على الكونغو بهدفين دون رد.