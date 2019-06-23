هونيس سعيد بمساعد كوفاتش الجديد

أعرب أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، عن سروره بتعيين هانزي فليك في منصب المدرب المساعد للفريق.

وعلى هامش الاحتفال بفوز فريق السلة في بايرن ميونخ ببطولة ألمانيا للمرة الخامسة، قال أونيس مساء اليوم الأحد عن تعيين فليك:" هذا قرار جيد للغاية لأننا بحاجة إلى رجل يعمل مع الشباب ويندمج معهم، وقد كانت هذه رغبة صريحة من نيكو كوفاتش (المدير الفني للبايرن)".

وسيعمل فليك، الذي كان محترفا لدى بايرن في الفترة بين 1985 حتى 1990، مدربا مساعدا تحت قيادة نيكو كوفاتش، ويستمر عقد فليك مع البايرن لمدة عامين.

وكانت صحيفة "كيكر" الألمانية ذكرت أن فليك، الذي عمل على مدار سنوات طويلة مساعدا ليواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، وقع عقدا لمدة عامين مع النادي البافاري، ومن المنتظر أن يشارك فليك54/ عاما/ في التدريب الافتتاحي للبايرن في الثامن من تموز/يوليو المقبل.

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وسيخلف فليك، بيتر هيرمان الذي غادر البايرن بعد انتهاء الموسم المنصرم.

وعمل فليك مساعدا للوف في الفترة بين 2006 حتى الفوز بكأس العالم في مونديال البرازيل 2014، وبعد ذلك تولى منصب المدير الرياضي لدى اتحاد كرة القدم الألماني ثم عمل رئيسا تنفيذيا لنادي هوفنهايم.

وكان لوف قد أشاد بفليك مؤخرا وأدلى بتصريحات عن الشائعات التي تحدثت عن انتقاله إلى البايرن، وقال: "أستطيع أن أتصور أن مثل هذا المنصب يمكن أن يكون مثيرا للاهتمام بالنسبة لهانزي".