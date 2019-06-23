رايولا يطلب مبلغا قياسيا في صفقة انتقال دي ليخت ليوفنتوس

طلب منيو رايولا، وكيل أعمال النجم الهولندي الواعد ماتياس دي ليخت مبلغا كبيرا للغاية من أجل تسهيل عملية إنتقال موكله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" ان رايولا طلب رسوما لا تقل عن 10.7 مليون جنيه إسترليني نظيره التوسط في الصفقة.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أكدت على اقتراب نادى يوفنتوس من الحصول على خدمات دى ليخت خلال الميركاتو الصيفى الحالى من أياكس مقابل 70 مليون يورو، سوف يوقع اللاعب عقدا لمدة 5 سنوات مقبلة.

وتسعى إدارة اليوفى لإنهاء صفقة المدافع الهولندى، خوفا من عودة باريس سان جيرمان الفرنسي، لتقديم عرض مالى أكبر لضم دى ليخت.

جدير بالذكر أن برشلونة الاسباني فشل في الوصل لإتفاق مع دي ليخت للتعاقد معه، رغم التقارير العديدة التي تحدثت عن الصفقة.