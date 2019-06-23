المدرب الناميبي يجتر "خيبة الأمل" ويرشح المغرب للتتويج بالكأس

عبّر ريكاردو مانيتي، المدير الفني للمنتخب الناميبي، عن حزنه الشديد للهزيمة التي تلقاها أمام أسود الأطلس، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، عن طريق هدف عكسي سجله مدافع ناميبيا في مرماه.

وأبدى ريكاردو مانيتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، سعادته بالمستوى الكبير الذي أظهره لاعبوه خلال المواجهة، حيث قال: "أنا سعيد للغاية بأداء فريقي في مباراة اليوم، على الرغم من شعوري بالخيبة بعض الشيء من الهزيمة في اللحظات الأخيرة، فخور للغاية بما قدمناه في المباراة".

وأضاف مدرب ناميبيا: "نحن نعرف نقاط القوة والضعف لدينا، لا يمكن أن تأتي لبطولة الأمم الإفريقية بعد غياب 11 عاما، نحتاج إلى بعض الخبرات... أنظر دائما إلى ما لدي من إمكانيات".

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وأردف قائلا: "لاعبو فريقي لديهم مشكلة في اللعب بالطريقة الدفاعية، لا أحب أن ألعب بطريقة دفاعية، لكن إمكانيات اللاعبين هي التي تحكمك بشكل كبير وتتحكم في سير اللعب".

ورشح مانيتي المنتخب المغربي من أجل الوصول إلى المربع الذهبي والتتويج بالبطولة، حيث قال: "لا أعرف كيف سألعب أمام جنوب إفريقيا، سواء بطريقة دفاعية أم لا، كنت قلقا من المغرب بسبب جاهزية جميع لاعبيه، كما أنهم لديهم لاعبون أصحاب مهارة، وأرشح المغرب للوصول إلى المربع الذهبي وقد يتوج بالبطولة في النهاية، إنه منتخب رائع وقدم مباراة جيدة اليوم".

واختتم مانتي كلامه بـالقول: "مباراة جنوب إفريقيا ستكون مختلفة تماما، سوف أشاهدهم غدا وهم شاهدونا اليوم. مباراتنا أمام جنوب إفريقيا ستكون مثيرة للغاية، وسأقوم بتغييرات في التشكيلة".