ميسي يطلب من برشلونة ضم زميله السابق

طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبنادي برشلونة الاسباني من إدارة ناديه التعاقد مع زميله السابق في الفريق دانييل الفيس في الصيف الحالي .
يأتي ذلك في ظل ارتباط النجم البرازيلي بإمكانية الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ظل عدم تجديد العقد الذي يربطه مع الإدارة .
و اشارت وسائل اعلام اسبانية مساء الأحد إلى أن ليو يريد عودة ألفيس من جديد لتنشيط خانة الظهير الأيمن في فريق المدرب ارنستو فالفيردي بالموسم المقبل .
و لن يكلف ألفيس خزينة برشلونة أي أموال للتعاقد معه حيث سيكون لاعبا حرا في نهاية الشهر الجاري و قد ينضم للبارسا في صفقة مجانية .
و يرى ميسي أن صفقة ألفيس ستفيد النادي الذي يسعى بكل قوة للتعاقد مع ظهير أيمن جديد في الفترة القادمة .
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