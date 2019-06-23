لوبيتيجي يطلب لاعب ريال مدريد

استقر مونشي، المدير الرياضي لإشبيلية، على أحدث صفقات الفريق الأندلسي قبل انطلاق الموسم الجديد.

فقد ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأحد، أن إشبيلية حدد داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، ومنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، على رأس أولوياته، بناءً على توصية من مدربه السابق في الميرينجي، جولين لوبيتيجي، المدير الفني الحالي لإشبيلية.

ولا يعتمد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على سيبايوس بصفة أساسية، بل وصل الأمر إلى إخباره بأنه خارج خططه في الموسم الجديد، وهو ما دفع اللاعب الإسباني الشاب لطلب الرحيل.

وبحسب ذات المصدر، فإن الجانب المالي للصفقة سيكون معقدًا على إشبيلية، حيث يصعب عليه توفير الرقم المطلوب من قبل ريال مدريد، والذي يصل إلى 50 مليون يورو، ما يعني أنه سيتعين على الناديين الوصول لحل وسط، والأقرب هي الإعارة.

وفور إعلان اللاعب قراره بالرحيل عن ريال مدريد، تسابق أكثر من نادٍ للتفاوض مع الملكي بشأنه، خاصةً ميلان وتوتنهام.