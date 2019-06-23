شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تهزم تنزانيا في أولى مواجهاتها بـ«أمم أفريقيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

فاز منتخب السنغال على نظيره التنزاني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم.

وأحرز هدفي السنغال كل من بالدي دياو كايتا في الدقيقة 28، وكريبان دياتا في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب السنغال نقاط المباراة الثلاث في بداية مشواره في البطولة القارية؛ ليتصدر مؤقتاً ترتيب المجموعة الثالثة في انتظار المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها التي ستقام في وقت لاحق اليوم بين منتخبي الجزائر وكينيا.