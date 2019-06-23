شكرا لقرائتكم خبر عن تزكية خالد الدبل رئيسا للاتفاق لمدة 4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

زكت الجمعية العمومية لنادي الاتفاق المهندس خالد بن عبدالله الدبل رئيساً لمجلس إدارة النادي للسنوات الأربع القادمة مع قائمته الانتخابية لمجلس الإدارة.

ويتكون مجلس الإدارة الجديد من: حاتم بن حسن المسحل (نائباً للرئيس)، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وهم: معاذ بن ماجد العوهلي، محمد بن سعد الدعلان القحطاني، عمر بن عبدالله باخشوين، عبدالرحمن بن عبداللطيف المعيبد، وليد بن عامر الرميح، إبراهيم بن جاسم آل سالم، وإياد بن عبدالله البقشي.

Advertisements

واكتمل نصاب الجمعية العمومية بحضور الأعضاء الذين يملكون 3204 أصوات من مجمل الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة والتصويت والبالغ عدد أصواتهم 5959 صوتاً، إذ اكتمل النصاب القانوني للجمعية بحسب المادة 2/16 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وصادقت الجمعية العمومية لنادي الاتفاق على التقريرين الإداري والمالي، وكانت الجمعية العمومية سلسة في إجراءاتها الرسمية، خصوصاً في ظل عدم وجود مرشح وحيد هو المهندس خالد الدبل ومجلس إدارته الجديد.

وحظي اجتماع الجمعية العمومية لنادي الاتفاق بحضور ومصادقة من حامد بن سعيد السريعي مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، وضياء بن سعيد آل إبراهيم مندوب مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، وممثلي لجنة الانتخابات للأندية الرياضية محمد بن راشد الكنهل وفراج بن هوصان المقاطي.

من جانبه، عبّر المهندس خالد بن عبدالله الدبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق عن بالغ اعتزازه بإعادة تزكيته رئيساً للنادي خلال الدورة الانتخابية القادمة التي تستمر 4 سنوات، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من وجوده مع مجلس إدارته الجديد هو العمل من أجل الكيان، مشدداً على أن دعم كافة الجماهير الاتفاقية هو المحرك الأساسي من أجل الوصول إلى ما يتمناه كل عاشق ومحب للاتفاق.