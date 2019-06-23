شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الجو «تُغْضب» مدرب المغرب في مباراة ناميبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)

امتعض مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار من عدم منح اللاعبين استراحة بسبب الحرارة المرتفعة أثناء مباراة المغرب ضد منتخب ناميبيا، وذلك بعد فوز فريقه بصعوبة اليوم (الأحد) 1-0 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

وقال المدرب الفرنسي بعد المباراة التي انطلقت عصرا «تفاجأت كثيرا لماذا لم يسمح للاعبين بشرب الماء في الشوطين الأول والثاني؟ كيف أمكن ذلك؟».

وأشار إلى أنه وعلى رغم أن عدم منح الاستراحة لم يؤثر على فوز المنتخب المغربي اليوم بهدف وحيد بالنيران الصديقة في اللحظات الأخيرة من المباراة، إلا أنه قد يشكل عاملا سلبيا في المباراتين الأخريين في المجموعة التي تضم ساحل العاج وجنوب أفريقيا.

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أضاف «إذا كنت تلعب كرة القدم تعرف أنك بحاجة إلى أن تشرب شيئا، لاسيما بعد 20-25 دقيقة. لذا أتمنى على المنظمين التفكير بذلك، التفكير باللاعبين. اللاعبون هم من يقدمون العرض. لسنا نحن في المدرجات أو على مقاعد البدلاء، اللاعبون (على أرض الملعب) هم من يقدمون العرض».

وكانت مسألة عدم منح الاستراحة حاضرة أيضا في تصريحات المغربي مبارك بوصوفة الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، إذ أشار إلى أن الحكم الرئيسي لم يتجاوب مع طلبه بمنح اللاعبين استراحة.

وكانت اللجنة الطبية للبطولة قررت إيقاف مباريات كأس الأمم مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة وقالت في بيان إن البطولة ستشهد «توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين»، ويكون التوقف الأول في الدقيقة 30 والثاني في الدقيقة 75.