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الفتح يوقع مع المهاجم الهولندي تي فريدي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقعت إدارة نادي الفتح مع المهاجم الهولندي «ميتشيل تي فريدي» صاحب الـ27 عاما، لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم القادم بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق فتحي الجبال، بعد متابعة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات ستكون إضافة للفريق.

من جانبه، عبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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