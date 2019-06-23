شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يوقع مع المهاجم الهولندي تي فريدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقعت إدارة نادي الفتح مع المهاجم الهولندي «ميتشيل تي فريدي» صاحب الـ27 عاما، لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم القادم بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق فتحي الجبال، بعد متابعة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات ستكون إضافة للفريق.

من جانبه، عبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.