شكرا لقرائتكم بلدية المحلة يعين كرم جابر مديرا فنيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى تعيين كرم جابر نجم الإسماعيلى الأسبق مديرا فنيا للفريق خلفا لنبيل محمود الذى رحل بنهاية الموسم المنقضى وفشل الفريق المحلاوى فى الصعود لدورى الأضواء . ويعاون كرم جابر مصطفى بديوى وجارى استكمال أعضاء الجهاز المعاون للفريق ، فى ظل رغبة الإدارة على المنافسة على الصعود فى الموسم المقبل . كانت إدارة بلدية المحلة انتظرت كثيرا عقب نهاية الموسم الماضى منتصف أبريل الماضى ، وقامت بالتفاوض مع عدد من المدربين على رأسهم سامى قمصان المدرب المساعد بالأهلى الذى فضل استكمال مشواره مع القلعة الحمراء لإكتساب الخبرات ، ورمضان السيد الذى فضل استكمال مشواره النجوم ، وتامر مصطفى المدير الفنى السابق لكوكاكولا واحمد كشرى المدير الفنى السابق للترسانة .

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