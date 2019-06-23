شكرا لقرائتكم سموحة يفسح عقود 3 لاعبين ويستغنى عن تمساح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر بفسخ التعاقد مع عمر سعد الظهير الأيسر للفريق والذى تم إعارته لحرس الحدود ثم العودة وفسخ التعاقد بالتراضي إلى جانب اللاعبين إبراهيم عادل وعبد العزيز إمام، فيما انتهى رسميا التعاقد مع أحمد تمساح الذى تمت إعارته لبتروجت.

وقرر الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حسام حسن أن يكون التجمع الأول للفريق فى الأول من شهر يوليو المقبل لبداية فترة الاعداد للموسم الجديد .